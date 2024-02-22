輝達財報優於預期 法人：台股關注AI概念股走勢

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（中央社記者江明晏台北22日電）AI晶片大廠輝達（NVIDIA）季報大幅成長，財測也優於市場預期，台股21日終場下跌76.85點，收在18676.31點，法人看好相關概念股走勢有望再受到激勵，為今天重點觀察指標。

美股靜待21日盤後公布的晶片大廠輝達財報，道瓊指數收盤上漲0.13%、標準普爾指數上揚0.13%、那斯達克指數下挫0.32%、費城半導體指數下跌0.24%。

台股加權指數21日終場下跌76.85點，收在18676.31點，跌幅0.41%，成交值新台幣3415.46億元，加計盤後3466.63億元；櫃買指數再創波段新高。

三大法人合計賣超99.44億元，其中自營商買超35.08億元，投信賣超1.73億元，外資及陸資賣超132.79億元。

AI（人工智慧）晶片大廠輝達公布季報，上季營收與獲利大幅成長，本季財測也優於市場預期。AI熱潮尚無消退跡象，投資人持續搶進輝達，刺激盤後股價漲逾7%，台灣AI概念股為今天關注焦點。

輝達在美股收盤後公布，截至1月28日的會計年度第4季營收221億美元，較去年同期激增265%；淨利近123億美元，每股盈餘4.93美元，年增765%。即使華爾街訂出高標，輝達仍繳出優於分析師預期的業績。

此外，輝達預測本季營收約240億美元，高於市場預期的220億美元。如達標，輝達營收將較去年同期激增逾2倍，凸顯AI風潮熱度不減。

法人分析，台股2月15日上演超過400點的跳空缺口，帶動各期均線朝上延續強勢多頭格局，美中不足是量價走勢背離，輝達財報優於預期，有望激勵台灣相關AI概念股走勢，以及台積電日本熊本廠將於24日開幕，可留意相關供應鏈表現。（編輯：楊蘭軒）1130222