AI拉回萬九沒站穩 台股終場上漲36點收18889點
2024/2/23 13:50
（中央社記者賴言曦台北23日電）美股22日終場全面大漲，激勵台股今天最高至19012.38點，創下新高。盤中漲勢收斂，指數終場上漲36.41點，收在18889.19點，改寫收盤新高，漲幅0.19%，成交金額新台幣4439.45億元；台股本週上漲281.94點。
輝達（NVIDIA）財報優於市場預期，帶旺台積電開盤重返700元大關，終場漲勢收斂，收在697元，上漲5元，漲幅0.72%。
人工智慧（AI）族群漲多拉回，除高價股緯穎終場上漲55元，收在2170元外，其餘包含廣達、技嘉、緯創、雙鴻、奇鋐收盤盡墨。（編輯：楊蘭軒、楊凱翔）1130223
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