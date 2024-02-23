輝達革命性改變伺服器市場 川湖：今年營運逐季成長

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（中央社記者曾仁凱台北23日電）伺服器滑軌大廠川湖今天舉行線上法說會，執行副總王俊強表示，英特爾稱霸伺服器市場40年後，現在輝達（NVIDIA）掀起AI風潮，為全球伺服器市場帶來革命性改變，川湖與輝達有很好的合作關係，未來市占率有機會逐漸攀升，看好公司今年營運「逐季成長」。

川湖昨天公布財報，受到疫後科技市場庫存調節影響，川湖去年營收57.62億元，年減26.1%；稅後純益27.04億元，也從2022年的高點滑落33.3%，換算川湖去年每股稅後純益28.38元，為歷史次高。

另方面，川湖去年第4季毛利率攀升到66.83%，首度衝破6成大關，甚至比台積電還要高，讓法人為之驚艷。王俊強解釋，去年第4季毛利率拉升，一方面是新廠帶動經濟規模，加上產品組合有利。

展望今年，王俊強表示以整體市場來看，庫存調節還是在持續中，預計今年4、5月有機會告一段落，「雖然眼前暗暗的，但看到一道曙光」，他指出，輝達改變全球伺服器市場面貌，川湖耕耘伺服器滑軌市場近20年，與輝達有很好的合作關係，接下來市占率有機會跟著輝達逐漸攀升。

川湖今年1月營收6.55億元，月增2.59%，年增率更高達64.35%。不過王俊強表示，第1季本來就是傳統淡季，過年工作天數較少，加上現在供應鏈還是有缺料問題，預估公司第1季營收將比去年第4季呈現低個位數百分比的下滑。

不過他強調，第1季就是谷底，AI缺料問題有機會在5、6月慢慢紓緩，川湖今年營運可望「逐季成長」。（編輯：趙蔚蘭）1130223