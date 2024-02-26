Garmin去年營收創高 今年估再增10%

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（中央社記者江明晏台北26日電）全球穿戴裝置品牌Garmin公布2023年財報，總營收達52.3億美元創下新高，預估今年營收將再成長10%，創辦人高民環並宣布捐贈2000萬美元，支持台灣人才培育。

Garmin 2023年財報出爐，總營收年增8%至52.3億美元，創新高，其中航空產品線年增7%、航海產品線年增1%、車用OEM產品線年成長49%，三大產品線營收均創歷史新高；Garmin健身休閒領域2023年營收成長21%。

利潤方面，Garmin於2023年營業利潤10.9億美元，較2022年增加6%，毛利率57.5%，營業利率20.9%；稀釋後每股盈餘達6.71美元，較2022年成長9%。

Garmin總裁兼首席執行長派伯（Cliff Pemble）表示，延續2023年第4季的強勁成長，2024年是充滿期待的一年，每個產品線都有明確的成長計畫，2024年預期營收將再成長10%。

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此外，Garmin表示，今年迎接35週年，從台灣扎根一路拓展至全球，選擇將研發實驗中心與產線根留台灣，95%產品製造都在台灣完成，Garmin董事長暨創辦人高民環為促進台灣人才培育，特別透過其成立的美國高氏家族基金會 （Kao Family Foundation）捐贈2000萬美元，成立國立台灣大學「Garmin講座教授暨學者獎金基金」，及「Garmin教師宿舍興建暨維修基金」。

同時，高民環也於2019年在台灣成立仰望教育基金會（Kao Family Education Foundation），推動以一技之長為主的國高中扶助計劃，每年投入新台幣數千萬元的經費，幫助全台逾4000名學生，超過半數通過國家技術士檢定。（編輯：張均懋）1130226