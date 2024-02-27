騰雲新增指標客戶 拚3年內海外營收占比過半

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（中央社記者吳家豪台北27日電）數位轉型解決方案供應商騰雲科技董事長梁基文今天表示，在國內外皆新增指標客戶，今年營運表現將優於去年，海外重點擴張市場包括中國、馬來西亞、日本及菲律賓，力拚3年內海外營收占比過半。

騰雲今天舉辦春酒晚會，梁基文向媒體分享營運展望指出，騰雲在台灣市場持續成長，包括導入新的商業設施、既有客戶續約與展店，數位轉型新項目包括SOGO百貨，以及3C通路商全國電子今年將導入新一代會員經營與App系統。

海外市場方面，梁基文表示，騰雲傾向於開發新市場，不過在取得海外大型項目之前，需要一定的鋪陳和投資。去年騰雲海外營收占比超過30%，看好未來海外市場營收占比將超過台灣市場。

騰雲指出，中國子公司騰荻信息2023年營收占比約17%，今年將維持有機性成長。騰雲在馬來西亞、日本已設立子公司並組建業務團隊，目前在手訂單皆有大型客戶，預期可以為海外營收帶來跳躍性成長。

針對業務多元化經營，騰雲過去提供的解決方案以軟體授權為主，未來將提供更多顧問服務，成為重要的收入來源。（編輯：張均懋）1130227