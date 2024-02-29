1月電力景氣燈號連2綠 台綜院：AI浪潮勢不可擋

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（中央社記者潘姿羽台北29日電）春節低基期效應加上人工智慧（AI）題材加持，台綜院今天公布的1月電力景氣燈號連續第2個月開出代表景氣穩定的綠燈，且看好AI浪潮加上台灣半導體產業優勢，將成為經濟復甦的主要動能。

台綜院調查，2023年1月適逢農曆春節假期，工作日數較少，相對基期偏低，使得今年1月全國產業高壓以上用電量較去年同期成長7.42%；加上AI科技產業持續升溫，帶動相關產業用電需求，創下近年同期最大用電漲幅，1月整體產業電力景氣燈號呈穩定的綠燈。

在去年同期基期偏低下，台綜院預測2024年1月經濟成長率為5.7%。

台綜院接著指出，台電高壓以上用電方面，1月整體產業用電量同樣受低基期因素影響，較去年同期成長8.53%，其中製造業用電大幅成長9.3%，創2年半來用電成長新高，顯示製造業生產動能正逐步回溫；服務業用電則穩健成長4.64%，用電需求持續上揚。

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觀察半導體業表現，台綜院分析，半導體供應鏈庫存恢復正常水位，且在AI熱潮帶動智慧手機和高速運算客戶增加，推升晶圓代工的需求，尤其3奈米等先進製程強勁成長，半導體業產能利用率提高；1月半導體業用電量較去年同期成長5%，電力景氣燈號續呈綠燈，半導體業景氣復甦漸露曙光，有望持續往正向發展。

展望後續經濟發展，台綜院認為，AI浪潮勢不可擋，加上台灣半導體產業具國際競爭優勢，將成為經濟復甦的主力因素，值得注意的是，國際不確定性風險仍高，仍需持續關注對產業干擾影響力道。（編輯：翟思嘉）1130229