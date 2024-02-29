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投信看今年美股投資 點名AI等6大成長族群

2024/2/29 14:57
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（中央社記者曾仁凱台北29日電）美股S&P500指數繼2023年大漲24.23%，今年來再上漲超過6%，PGIM Jennison美國成長基金認為，從估值與企業獲利動能來看，大型成長股仍是今年美股領頭羊，他點名看好6大成長族群。

PGIM Jennison客戶投資組合經理李察遜（Dougla L. Richardson）認為，包括生成式AI、消費品牌的直接營銷式全通路銷售、移動變革與自動駕駛、糖尿病與罕見疾病的醫療創新、政策支持工業自動化和金融科技平台興起，6大主題將貫穿今年美國成長股投資。尤其，生成式AI更是當中的重中之重。

他分析，生成式AI顯示新的運算時代已來臨，全球正從智慧型手機與雲端，邁向物聯網與AI新世代；他看好生成式AI的市場應用比雲端更快更廣泛，預期在AI帶動下，到2030年，全球半導體產業產值將達到1兆美元，所催生的龐大商機將布滿各產業。

即使許多AI相關個股股價頻創新高，然而現在的AI產業具有健康的現金流，也可見AI趨勢反映在企業獲利數字，顯現出這波AI變革不只是徒有泡沫的本夢比，而是真正落地、開始進入高速成長的爆發階段，不少代表企業的本益比仍在合理水準。（編輯：張良知）1130229

#生成式AI
#美股
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