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中鋼2023年每股賺0.11元 普通股擬配息0.35元

2024/2/29 15:29
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（中央社記者賴言曦台北29日電）中鋼2023年財報出爐，稅後歸屬母公司淨利新台幣16.81億元，年減90.54%，每股淨利（EPS）0.11元，今天召開董事會決議普通股每股擬配現金股利0.35元，特別股每股擬配現金股利1.4元，將提送2024年股東會承認。

受到終端高庫存及需求不振等因素影響，中鋼去年營收3633.26億元，年減19.18%；董事會今天決議普通股每股擬配現金股利0.35元，按今天收盤價24.6元計，殖利率約1.42%。

中鋼今年股東會將在6月19日上午9時在高雄市小港區中鋼路1號舉行。

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中鋼董事會今天也通過2項設備汰舊換新案，首先是預計將投資6.41億元進行#23熱風爐汰舊換新計畫，以穩定高爐運轉，維持產線生產順利，計畫期間自今年11月1日至2027年12月31日止，為期3年2個月。

另一項為動力工場5號汽輪發電機汽輪機轉子汰舊換新計畫，預計投資3.15億元；中鋼說明，本案完成後，可確保5號汽輪發電機穩定運轉，以順利生產中壓蒸汽及發電，計畫期間為今年3月1日至2027年6月31日止，為期3年4個月。（編輯：張均懋、楊凱翔）1130229

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