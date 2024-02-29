更多編輯台推薦新聞：
嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留
文化

嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留

台積電插旗熊本 菊陽町祭赴台旅遊補助每人2100元
國際

台積電插旗熊本 菊陽町祭赴台旅遊補助每人2100元

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天
生活

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水
科技

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
美股
新聞專題
美股
首頁 / 證券

通膨數據激起降息預期 美股開盤走高

2024/2/29 23:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約29日綜合外電報導）美國政府稍早公布的重要通膨數據符合各界預期，激起投資人對於美國聯邦準備理事會（Fed）今年上半年降息的期望，華爾街股市主要指數今天開盤走高。

美國商務部公布的數據顯示，1月個人消費支出物價指數（PCE）較去年同期上漲2.4%，至於外界密切關注的「核心通膨」數據，也就是去除波動的食品和能源價格後，1月核心PCE則較一年前上揚2.8%。

道瓊工業指數今天開盤小升64.73點或0.17%，報39013.75點。

標準普爾500指數開盤小漲15.60點或0.31%，報5085.36點。

那斯達克指數開盤揚升111.60點或0.70%，報16059.34點。（譯者：陳彥鈞）1130229

美股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.51