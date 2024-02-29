通膨數據激起降息預期 美股開盤走高
2024/2/29 23:13
（中央社紐約29日綜合外電報導）美國政府稍早公布的重要通膨數據符合各界預期，激起投資人對於美國聯邦準備理事會（Fed）今年上半年降息的期望，華爾街股市主要指數今天開盤走高。
美國商務部公布的數據顯示，1月個人消費支出物價指數（PCE）較去年同期上漲2.4%，至於外界密切關注的「核心通膨」數據，也就是去除波動的食品和能源價格後，1月核心PCE則較一年前上揚2.8%。
道瓊工業指數今天開盤小升64.73點或0.17%，報39013.75點。
標準普爾500指數開盤小漲15.60點或0.31%，報5085.36點。
那斯達克指數開盤揚升111.60點或0.70%，報16059.34點。（譯者：陳彥鈞）1130229
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