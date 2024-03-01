大陸工程獲中壢車站鐵路地下化標案 金額逾155億

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（中央社記者潘智義台北1日電）欣陸投控旗下大陸工程公司宣布日前以最有利標，獲選承包交通部鐵道局「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫CJ17標中壢車站路段鐵路地下化工程」。

大陸工程發布新聞稿指出，CJ17標中壢車站路段鐵路地下化工程案，得標含稅金額為新台幣155.77億元，為大陸工程營運成長再添動能。

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大陸工程說明，CJ17標中壢車站路段鐵路地下化工程全長約1266公尺，工程項目包含730公尺明挖覆蓋隧道段及長達536公尺的逆打工法地下車站段。除前述項目土建工程，並須負責鐵路沿線既有房舍拆除和建物保護工程，以及機電系統工程等。

大陸工程為國內營建工程企業，曾負責多項交通部鐵道局的大型鐵道基礎建設。除此標案外，大陸工程目前同時負責交通部鐵道局的台南鐵路地下化工程C211及C214標在建工程。截至2023年底，大陸工程在建工程案量再創高峰超過800億元。（編輯：張良知）1130301