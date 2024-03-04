台積電開盤漲26元至715元 台股衝19208點創新高

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（中央社記者吳家豪台北4日電）台積電美國存託憑證（ADR）股價1日大漲4.06%，激勵台積電今天跳空開高勁揚25元，台股順勢大漲逾270點、觸及19208.76點，續創盤中新高。

晶圓代工廠台積電早盤突破700元，最高達到715元、上漲26元，寫下歷史新高。

人工智慧（AI）概念股同步走揚，仁寶漲逾5%，緯創上漲超過2.5%，廣達漲幅約2%。（編輯：張均懋）1130304

台積電創新天價715元 市值攀高至18.54兆元

（中央社記者張建中新竹4日電）台積電今天股價表現強勁，早盤攀高至715元，創新天價，上漲26元，市值攀高至新台幣18.54兆元。



人工智慧（AI）題材持續發酵，美股1日收高，那斯達克和標準普爾500指數同創新高，分別收在16274.94及5137.08點，上漲183.02及40.81點。費城半導體指數上漲202.664點，漲幅達4.29%。



AI晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）勁揚31.67美元，攀高至822.79美元；輝達晶片代工廠台積電美國存託憑證（ADR）上揚逾4%。



台積電今天股價同步走高，早盤達715元，創新天價，上漲26元，市值增加6742億元，攀高至18.54兆元，貢獻大盤212點。



台積電看好今年在AI需求旺盛帶動下，美元營收可望成長21%至26%，將創新高；此外，AI相關營收貢獻可望逐年高度成長50%，估計5年後所占營收比重有機會達17%至19%。（編輯：郭無患）1130304