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復華優息ETF月月配 估3月股息0.13元

2024/3/4 11:18
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（中央社記者曾仁凱台北4日電）引領月配息風潮的復華台灣科技優息ETF，今天公布2024年3月每受益權單位預估配發0.13元，維持與前兩個月相同；依今天開盤股價19.65元換算，年化殖利率約7.94%。

根據復華投信官網配息公告，復華台灣科技優息3月除息日訂於19日，投資人若想參與此次配息，最晚須3月18日前持有或買進，並於4月16日領息。

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復華台灣科技優息ETF自2023年11月初市值首度突破千億元大關，之後持續增長，目前最新規模已來到1530億元，為台股高股息ETF第3大；累計今年來規模增加356.8億元、增幅逾3成，而受益人數也突破60萬人，來到62.2萬人，今年來增加11.5萬人，增幅居台股ETF之冠。

復華台灣科技優息ETF今年來每個月配息金額穩定維持為0.13元；累計自去年7月首次配息以來至今年2月止，共配息8次、總配息金額0.92元；股價從掛牌上市的15元，上漲到今天早盤最高衝上19.87元。（編輯：張良知）1130304

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