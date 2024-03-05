M31：專案時程難測研發費用增加 保守看今年營運

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（中央社記者張建中新竹5日電）矽智財（IP）廠M31今天在法說會表示，因專案時程不可預測性及先進製程設計複雜性，2024年業績展望謹慎，考量研發費用增加力道，對獲利成長持保守態度。

M31下午舉行線上法人說明會，說明2023年營運結果。不畏半導體產業景氣趨緩影響，M31去年營收創新高達新台幣16.12億元，年增18.5%。

隨著印度研發中心設立，M31全球員工人數突破300人，年增2成，加上增加員工獎金留才，營業費用攀升至11.65億元，增加17.5%，稅後淨利4.35億元，年增14.7%，每股純益12.6元。

展望2024年，M31總經理特助蘇芷儀說，因專案時程不可預測性及先進製程設計複雜性，對今年業績展望持謹慎態度。

蘇芷儀表示，為保持長期競爭力，M31今年將持續加大力道投入先進製程研發，預期2024年營業費用仍會大幅增長，對於獲利成長持保守態度。

M31總經理張原熏說，權利金收入與晶圓廠產能利用率有正相關，部分晶圓廠產能利用率依然欠佳，預期今年權利金收入恐難有大幅成長動能。

至於中國市場，張原熏表示，中國市場今年仍有挑戰，預期營收將與去年持平。他指出，3月初已看到部分美國客戶討論開案的可能性。（編輯：楊凱翔）1130305