宇瞻：記憶體價格看漲 庫存水位持續提升

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（中央社記者張建中新竹5日電）記憶體模組廠宇瞻總經理張家騉今天表示，記憶體整年產品價格看漲，宇瞻庫存水位將持續提升。

宇瞻下午舉行法人說明會，張家騉說，記憶體製造廠去年下半年陸續減產30%至50%不等，減產幅度是往年少見情況，近期製造廠雖然開始增產，不過，預期下半年市場供需才可能回歸平衡。

張家騉表示，記憶體製造廠嚴格管控增產，預期市場供需即便回復平衡，產品價格依然不致出現反轉，全年價格可望逐季上漲。全球記憶體龍頭廠三星（Samsung）動向是重要觀察指標。

張家騉說，2023年底宇瞻存貨金額約新台幣14.9億元，較2022年底增加56%，存貨週轉天數自63天，升至76天，今年第1季持續策略性備貨，存貨金額逼近18億元，週轉天數約3個月。

市調機構集邦科技統計，隨著備貨動能回溫，合約價格走揚，2023年第4季全球動態隨機存取記憶體（DRAM）營收174.6億美元，季增29.6%。

集邦科技表示，DRAM製造廠仍以改善獲利為營運要務，漲價意圖強烈，2024年第1季DRAM合約價上漲近2成，只是出貨位元可能因傳統淡季效應影響而略為衰退。（編輯：翟思嘉）1130305