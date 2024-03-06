貿協與巴西巴拉州洽簽MOU 深化經貿合作

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（中央社記者唐雅陵聖保羅5日專電）外貿協會（TAITRA）日前再次與巴西巴拉州政府簽署貿易合作備忘錄（MOU），深化雙邊貿易夥伴關係，簽約儀式結束後還辦理「台灣產業商機說明會」，交流十分熱絡。

貿協曾於2017年在台北與巴拉州經濟發展廳（CODEC）、巴拉州工業總會（FIEPA）洽簽經貿合作備忘錄，雙方持續深化合作，今年2月29日在巴拉州（Pará）首府貝倫市（Belém）再次續約，並加入該州商業協會（ACP）共同簽署，集中雙邊貿易策略夥伴網絡。

巴西是台灣在南美洲第一大貿易夥伴國，而巴拉州是北部最大州，蘊藏豐富天然資源及礦產，位於亞馬遜河出河口的航運要塞，積極發展貿易，與台灣經貿合作創造雙方實質互惠。

駐巴西代表處經濟組組長甘珮柔在簽約儀式中指出，台巴經濟具很強互補性，貝倫市商業多元，以經濟發展廳、工業總會及商業協會為代表，建構雙邊商業橋梁。

巴西台灣貿易中心主任施懿倫說，巴拉州自然資源豐富，尤其在食品、能源和生物技術等領域，展現出極大能量與潛力；台灣有先進電子技術及機械設備，如智慧城市應用將有助之後聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）在貝倫市舉辦時的整體城市建設。

巴拉州經濟發展廳長畢塔（Lutfala de Castro Bitar）指出，台灣晶片製造實力能為巴拉州帶來許多機會，亞馬遜地區經濟及礦業資源可善加利用台灣的科技。

巴拉州工業總會理事長卡巴友（Alex Dias Carvalho）具備深厚業界經驗，他相信在MOU基礎之上，雙方合作將持續優化，並強化雙邊貿易重要性。

此外，簽約儀式後還舉辦「台灣產業商機說明會」，吸引60多家企業代表參與，聆聽了解關於台灣經濟總覽及碳權交易市場商機、台北國際專業展及B2B採購媒合機制等平台，還有台灣包裝機械發展趨勢與特色等資訊。

現場交流熱絡，當地生技、食品、能源及國際貿易等業者紛紛提問，並表達赴台合作意願。（編輯：張芷瑄）1130306