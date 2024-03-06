更多編輯台推薦新聞：
蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水
生活

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特
文化

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
山本理顯獲「建築界諾貝爾」普利茲克獎 桃園市立美術館母館出自他手
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電2/300
首頁 / 產經

台積電最大客戶去年貢獻營收5465億 法人估是蘋果

2024/3/6 11:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹6日電）台積電最大客戶去年貢獻營收新台幣5465.5億元，年增169億元，增幅約3.19%，占總營收比重約25%。法人推估，蘋果（Apple）應是台積電最大客戶。

據台積電財報資料顯示，最大客戶貢獻營收持續增加，繼2022年突破5000億元，2023年進一步攀升至5465.5億元，再增加169億元，增幅約3.19%。

台積電最大客戶所貢獻營收占總營收比重自23%，攀升至25%；第2大客戶貢獻營收2411.52億元，占總營收比重突破1成大關，達11%。

法人研判，台積電最大客戶應是蘋果。隨著蘋果擴大採用自家設計晶片，加上處理器製程技術不斷推進，A17 Pro和M3系列處理器採用台積電最先進的3奈米製程，蘋果對於台積電的營收貢獻維持攀升趨勢。

人工智慧（AI）晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）2023年受惠資料中心業務激增，躍升為全球IC設計龍頭，法人推估，輝達可能是台積電第2大客戶。

法人預期，AI需求依然強勁，輝達營運展望樂觀，此外，超微（AMD）積極搶攻AI晶片市場，聯發科也大力拓展AI手機晶片市場，將是推升台積電今年營運成長的主要動力。（編輯：張均懋）1130306

#AI
#輝達
#台積電
#台積電
#輝達
#蘋果
台積電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台積電去年獲中、日政府補助475億元 激增5.74倍
172.30.142.232