台積電最大客戶去年貢獻營收5465億 法人估是蘋果

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（中央社記者張建中新竹6日電）台積電最大客戶去年貢獻營收新台幣5465.5億元，年增169億元，增幅約3.19%，占總營收比重約25%。法人推估，蘋果（Apple）應是台積電最大客戶。

據台積電財報資料顯示，最大客戶貢獻營收持續增加，繼2022年突破5000億元，2023年進一步攀升至5465.5億元，再增加169億元，增幅約3.19%。

台積電最大客戶所貢獻營收占總營收比重自23%，攀升至25%；第2大客戶貢獻營收2411.52億元，占總營收比重突破1成大關，達11%。

法人研判，台積電最大客戶應是蘋果。隨著蘋果擴大採用自家設計晶片，加上處理器製程技術不斷推進，A17 Pro和M3系列處理器採用台積電最先進的3奈米製程，蘋果對於台積電的營收貢獻維持攀升趨勢。

人工智慧（AI）晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）2023年受惠資料中心業務激增，躍升為全球IC設計龍頭，法人推估，輝達可能是台積電第2大客戶。

法人預期，AI需求依然強勁，輝達營運展望樂觀，此外，超微（AMD）積極搶攻AI晶片市場，聯發科也大力拓展AI手機晶片市場，將是推升台積電今年營運成長的主要動力。（編輯：張均懋）1130306