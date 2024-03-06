大豐電寬頻助攻 去年每股賺3.52元創10年新高

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（中央社記者江明晏台北6日電）有線電視與寬頻業者大豐電指出，以寬頻收入成長幅度補足視訊收入萎縮部位的方針奏效，去年每股盈餘（EPS）3.52元，創2013年以來新高；大豐電將發行3年期無擔保可轉換公司債（CB），募得15.015億元資金。

有線電視與寬頻業者大豐電今天舉行董事會，公布去年全年合併營收新台幣20.69億元，創新高，每股盈餘（EPS）3.52元，年增2.8%，也創2013年以來新高。

大豐電並宣布，將發行3年期無擔保可轉換公司債，已於3月4日完成募集，依票面金額的100.1%發行，以票面15億元換算，本次募得15.015億元資金，轉換價格為55.5元，轉換溢價率爲107.14%，於今天上櫃交易。

全台有線電視收視戶自106年第4季以來連續24季戶數衰減，NCC日前公布112年第4季訂戶數已降至451萬戶，大豐電表示，不免受市場大環境影響，但收視戶年度流失率1.4%，低於5大業者平均。

大豐電董事長張銘志表示，有線電視每季減幅2.1%已呈收斂趨勢，但年減超過10萬戶是常態，大豐及早轉型並布建光纖骨幹網路及社區型光纖到府（FTTH）線路，拓展寬頻上網客戶群，另一方面作為5G基礎建設的一環，積極與電信業者合作出租骨幹網路，提升寬頻營收，更進一步規劃10G PON升級作業，力求獲利維持成長。

大豐電指出，以寬頻收入成長幅度補足視訊收入萎縮部位的方針奏效，112年寬頻總戶數達15萬6778戶，淨增1萬8745戶，寬頻收入達6.87億元，占合併營收33.2%，年增17.6%，但有線電視業者接連投入發展寬頻產品，以寬頻綁約優惠贈送有線電視收視或寬頻加贈免費OTT收視為行銷重點，加劇寬頻低價化趨勢。

大豐電發言人劉家君強調，面臨市場環境和消費者習慣的改變，大豐旗下品牌主打產品差異性，強調對稱頻寬，期望寬頻用戶突破20萬戶大關。

此外，今年3月大豐電及TBC台灣寬頻通訊旗下有線電視業者，將分別捐贈復康巴士給經營區新北、桃園、新竹、苗栗、台中及高雄等六縣市，同時與六縣市政府舉辦捐血活動。（編輯：翟思嘉）1130306