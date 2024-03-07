春節影響工作天數 台塑四寶2月營收1124億年減14%

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（中央社記者賴言曦台北7日電）受農曆春節影響工作天數、下游需求不振等因素影響，台塑、南亞、台化2月營運年、月雙減，僅台塑化月增1.2%，但仍年減9.6%。總計台塑四寶2月營收新台幣1124.33億元，月減8.3%，年減14%，累計前2月營收2349.8億元，年減6.7%。

台塑2月營收129.32億元，月減26.2%，年減26.9%；南亞167.11億元，月減18.1%，年減23.5%；台化256.79億元，月減8.9%，年減8.3%；台塑化571.1億元，月增1.2%，年減9.6%。

展望後市，台塑表示，雖然第1季適逢農曆春節，導致出貨天數減少，但第2季步入石化廠密集歲修期及塑料需求旺季，石化產品價格看漲，且台塑第2季開工率將達87%，較第1季的84%高，在產銷量增加下，預期第2季營業額與本業營運將優於第1季。

南亞指出，下游陸續開工帶動補庫存意願，且工作天數增加，預估電子產品及聚酯產品營收成長，帶動3月表現；第1季則在春節影響工作天數、客戶採購保守，及全球經濟復甦動能持續低迷等因素影響下，預估將呈季減、年減。

至於第2季，南亞表示，受惠生成式AI發展，各項應用陸續推出，下游客戶可望於旺季前備料，加上化工產品市場需求趨穩，預估第2季營收較第1季成長。

台化表示，終端市場不如預期，天氣因素及下游織機、假撚開動率偏低，市場預估3月下旬才可回到正常，另石化產品價格雖下滑，但因終端塑膠、纖維及紡織品價格仍上漲中，預估3月營收將月增，第1季則呈季減，主要是春節因素；第2季則會成長，且優於去年第4季。

台塑化分析，石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）同意自願減產延長至第2季，而俄羅斯宣布擴大4月到6月原油產量及出口減產額度，但市場已預期減產延長，且以巴可能達成6週停火協議，短期油價上檔承壓。

但國際能源署預估，第2季全球油品需求比第1季每天增加，且OPEC+延長自願減產至第2季，預期第2季油價保持穩健。（編輯：楊蘭軒、黃國倫）1130307