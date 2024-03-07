增強台海防衛 美商會籲眾議院速通過H.R.7372法案

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（中央社記者曾智怡台北7日電）美國眾議院正在審議援助烏克蘭、以色列和台灣的H.R.7372法案。台灣美國商會今天表示，該法案對於增強台海安全防禦、遏止侵略並維持區域穩定極其重要，敦促美國國會迅速通過此法案。

民主黨籍總統拜登（Joe Biden）連月呼籲國會批准更多外國安全援助，聯邦參議院2月已先通過包含對烏克蘭、以色列和台灣的953.4億美元援助法案，意即H.R.7372法案，該法案目前正在眾議院審議。

台灣美國商會透過新聞稿指出，雖然這項法案對烏克蘭提供一條生命線，但對亞太地區、尤其是台灣而言，也同樣帶來關鍵性的影響。

台灣美國商會理事長Dan Silver表示，通過H.R. 7372 法案對於增強台海安全防禦、遏止侵略並維持區域穩定極其重要。該法案的通過將直接影響台灣的安全，同時對台提供必要的關鍵資源，以加強其國防能力，並對於兩岸防禦資源不均等議題提出解方。

Dan Silver強調，延遲或削弱這一重要立法，將使台灣處於更加脆弱的位置，並且危及美國最重要貿易夥伴之一的人民安全與經濟福祉。

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台灣美國商會指出，法案懸滯除了削弱烏克蘭防禦力量外，也對亞太地區產生更廣泛的影響，主要擔憂之一為「骨牌效應」將激勵強權的侵略，增加全球不穩定因素，提升核武擴散的機會，並導致資源和注意力轉移，對亞太地區造成負面影響；法案若不通過，美國在國際上以及在台的信任指數也將受到負面影響。

台灣美國商會進一步說，該法案的懸滯除了破壞區域穩定，也加劇假新聞和資安攻擊。此議題不僅關乎烏克蘭或台灣，亞太地區各方盟友也正密切關注美國的回應；有鑑於目前情勢的緊迫性，美國商會呼籲美國國會迅速通過H.R. 7372法案，否則將危及烏克蘭、台灣和更廣泛的國際秩序平衡。（編輯：黃國倫）1130307