保瑞去年獲利30.3億倍增 創首次單年度賺進3個股本

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（中央社記者何秀玲台北7日電）生技股王保瑞藥業今天公告2023年財報，營收約新台幣142億元，稅後純益30.3億元，年增117.6%，每股純益（EPS）為30.2元，寫下首次在單年賺進3個股本的成績。

保瑞藥業擬配發現金股利12元，創下公司成立以來盈餘分派最高金額，配發率為39.7%。

CDMO業務部份，保瑞旗下6座小分子製劑廠於2023年共生產約14億劑藥品，其中包含6個商業量產品項上市；大分子廠區則完成14項客戶委託開發案。

此外，保瑞在新業務拓展上亦大有斬獲，2023共計拿下40個大小分子產品及業務委託新案，為長線營收成長與獲利貢獻，持續累加新動能。

保瑞集團董事長盛保熙表示，公司持續針對產品組合的汰弱換強、加上營運效率的提升，旗下以CDMO與經銷代理2大事業體相輔相成，使得公司擁有穩定現金流。

今年初保瑞董事會通過收購位於美國明尼蘇達州的美國百年製藥公司Upsher-Smith，目前仍待美國相關主管機關核可收購案。

保瑞表示，待所有交割前應完成事項達成後，將馬上取得新擴建完成、並已獲美國FDA查核通過，且總產能達35億劑的製造廠區，有望讓保瑞集團成為全美最大的口服固體製劑廠之一。

此外，保瑞CDMO現有產能的業務上，今年也可望有17個產品商業量產上市，將為營運增添柴火。（編輯：潘羿菁）1130307