信錦整頓策略奏效 2023年每股賺5.12元寫3年新高

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（中央社記者何秀玲台北8日電）軸承廠信錦去年財報出爐，受惠產品組合改善及成本控制效益顯現，信錦去年稅後純益6.42億元，較2022年大幅成長73%，換算每股純益5.12元，寫下3年新高。

信錦今天董事會也通過每股擬派發現金股息4.11元，股利配發率80.2%，對照今天收盤股價80.2元，現金殖利率為5.12%。

去年上半年PC市場陷入疫後庫存調整期，信錦受到影響，去年營收87.69億元，年減10.6%，不過下半年出貨情況逐漸回溫，加上產品組合改善，公司全年獲利不減反增。

信錦為老牌軸承廠，在顯示器、AIO（一體成型電腦）和電競電腦等領域擁有高市占率，惟過去3年面對紅色供應鏈崛起，及原物料價格飆漲，信錦雖然營收成長，但獲利卻大幅縮水，公司內部積極展開整頓。

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信錦去年毛利率22.1%，比2022年大幅拉升5.6個百分點，營益率8.9%，更比前年增加5.4個百分點，「雙率雙升」，雙雙創下近3年來最佳表現，顯示公司過去幾年調整策略逐漸奏效。

展望後勢，面對折疊手機市場火熱，信錦前兩年就宣示要進軍折疊裝置市場，除了折疊手機外，信錦看好未來包括折疊平板、折疊筆電、電子紙等，會有愈來愈多折疊裝置推出，信錦積極耕耘相關市場，最快今年可以陸續看到成果，有望為公司營運挹注新動能。（編輯：林淑媛）1130308