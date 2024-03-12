台股漲188.47點
2024/3/12 13:50
（中央社台北12日電）台北股市今天開低走高，收盤漲188.47點，為19914.55點，漲幅0.96%，成交金額新台幣4555.71億元。
加權指數開盤為19672.76點，盤中最高19917.06點，最低19664.71點；不含金融股指數17449.33點，漲169.96點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.46%、食品股漲0.27%、塑化股漲0.83%、紡織股漲0.39%、機電股漲0.98%、造紙股漲0.67%、營建股漲1.89%、金融股漲0.71%。
委買張數2303萬2282張，委賣張數1235萬7241張，成交張數838萬1535張。
收盤時上漲730家，下跌213家，持平87家。
交量前5名個股為鴻海、群益台灣精選高息、元大台灣50反1、復華台灣科技優息、富邦恆生國企正2。
漲幅前5名個股為瑞利、麗臺、新產、AMAX-KY、台通。
跌幅前5名個股為浪凡、上曜、台光電、昇陽、鈞興-KY。1130312
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