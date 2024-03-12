更多編輯台推薦新聞：
席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路
娛樂

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人
娛樂

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿
生活

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
海地動亂幫派威脅下台 總理亨利請辭
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股2/300
首頁 / 證券

台股漲188.47點

2024/3/12 13:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北12日電）台北股市今天開低走高，收盤漲188.47點，為19914.55點，漲幅0.96%，成交金額新台幣4555.71億元。

加權指數開盤為19672.76點，盤中最高19917.06點，最低19664.71點；不含金融股指數17449.33點，漲169.96點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.46%、食品股漲0.27%、塑化股漲0.83%、紡織股漲0.39%、機電股漲0.98%、造紙股漲0.67%、營建股漲1.89%、金融股漲0.71%。

委買張數2303萬2282張，委賣張數1235萬7241張，成交張數838萬1535張。

收盤時上漲730家，下跌213家，持平87家。

交量前5名個股為鴻海、群益台灣精選高息、元大台灣50反1、復華台灣科技優息、富邦恆生國企正2。

漲幅前5名個股為瑞利、麗臺、新產、AMAX-KY、台通。

跌幅前5名個股為浪凡、上曜、台光電、昇陽、鈞興-KY。1130312

#瑞利
#鴻海
#台股
#浪凡
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台積電跌12元 台股開低震盪走高越過19800點
172.30.142.63