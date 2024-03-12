晟德擬配息1.5元 益生菌事業有望強勢成長

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（中央社記者何秀玲台北12電）晟德大藥廠今天公告2023年財報，營收為新台幣13.94億元，年增81.69%，稅後虧損9.95億元，每股虧損1.5元，擬配發現金股利1.5元。

晟德表示，主要虧損來自不影響現金流的權益法認列損失，以及金融資產評價損失約17億元；獲利部分，投資事業去年度貢獻股利收入及處分投資利益近7億元，醫藥事業及益生菌事業表現穩健，貢獻獲利約1億元。

晟德指出，2023年營運成長關鍵為醫藥事業和益生菌事業，為公司提供現金流和利潤；醫藥事業聚焦於兒童水劑藥品和中樞神經用藥，水劑市占率在台灣市場已超過8成。

晟德表示，益生菌事業亮點為旗下子公司豐華生技，為台灣益生菌CDMO（藥品代工）廠，豐華去年現金流轉正，有望進一步提升獲利能力。

展望今年，晟德指出，豐華去年已完成擴廠，今年產能將大幅提升，以回應市場端需求。

另一方面，晟德預計今年上半年將與豐華100%合併，有助於加值晟德營收表現；與晟德完成合併後，豐華將與國際大廠聯手，除了進一步提升自有品牌市占率外，也將擴大產品應用範圍。（編輯：張良知）1130312