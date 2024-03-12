更多編輯台推薦新聞：
陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路
娛樂

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人
娛樂

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

晟德擬配息1.5元 益生菌事業有望強勢成長

2024/3/12 15:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北12電）晟德大藥廠今天公告2023年財報，營收為新台幣13.94億元，年增81.69%，稅後虧損9.95億元，每股虧損1.5元，擬配發現金股利1.5元。

晟德表示，主要虧損來自不影響現金流的權益法認列損失，以及金融資產評價損失約17億元；獲利部分，投資事業去年度貢獻股利收入及處分投資利益近7億元，醫藥事業及益生菌事業表現穩健，貢獻獲利約1億元。

晟德指出，2023年營運成長關鍵為醫藥事業和益生菌事業，為公司提供現金流和利潤；醫藥事業聚焦於兒童水劑藥品和中樞神經用藥，水劑市占率在台灣市場已超過8成。

晟德表示，益生菌事業亮點為旗下子公司豐華生技，為台灣益生菌CDMO（藥品代工）廠，豐華去年現金流轉正，有望進一步提升獲利能力。

展望今年，晟德指出，豐華去年已完成擴廠，今年產能將大幅提升，以回應市場端需求。

另一方面，晟德預計今年上半年將與豐華100%合併，有助於加值晟德營收表現；與晟德完成合併後，豐華將與國際大廠聯手，除了進一步提升自有品牌市占率外，也將擴大產品應用範圍。（編輯：張良知）1130312

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.54