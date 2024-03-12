文創股雙報喜 華研、寬宏獲利皆創疫後最佳

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（中央社記者何秀玲台北12日電）文創股2023年財報出爐，上櫃公司華研音樂與國內最大藝文展演主辦業者寬宏藝術財報雙報喜；華研獲利創近三年新高，寬宏獲利創歷年次高，都是疫後最佳表現。

華研營收為新台幣11.98億元，稅後純益為新台幣4.35億元，年增38.6%，創近三年來新高，每股純益（EPS）為8.23元，擬配發現金股利6元，配發率為72.9%。

華研表示，2023年受惠於所屬藝人舉辦多達33場大型巡演演唱會，演藝經紀收入大幅回升，另持有的網易雲音樂股票因股價相對平穩，無金融資產評價損失，業外淨利為0.58億元，獲利和EPS都比前一年度增加。

華研2024年演唱會場次也將持續增加，將帶動演藝經紀營收以及授權金成長，法人估2024年整體獲利將持續增加，有望比2023年更好。

寬宏今天公布2023年財報，營收為新台幣13.44億元，稅後純益為新台幣為1.79億元，創歷年次高，每股純益（EPS）為5.94元，擬配發現金股利5.3元，包含盈餘分配4元及資本公積1.3元，配發率89.2%。

寬宏指出，2023年因各節目賣座率高，使獲利較去年大幅改善，創疫後最佳表現。

寬宏今年2月受惠於英國歌手紅髮艾德演唱會，以及多場歌手演出和展覽挹注，2月營收衝高至4.29億元，今年前兩個月累計營收達4.67億元，創歷史同期新高，年增185%。（編輯：楊凱翔）1130312