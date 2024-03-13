中華電推春季優惠 瞄準行動影視漫遊動能

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（中央社記者江明晏台北13日電）中華電信宣布，推出春季優惠促銷方案，針對行動、影視、漫遊等3大業務祭出回饋，有望拉抬銷售動能，推升首季營收成長力道。

根據中華電信財報指出，中華電2月整體行動業務延續成長動能，創下連續35個月增加的紀錄，行動服務營收年成長5.1%，主因為5G用戶數與整體090門號數提升。

中華電信表示，行動數據營收受惠國際漫遊需求大幅回籠而出現高度增加，加上春節期間影視內容收視告捷，也有效挹注整體營收。

中華電進一步說明，行動月租型ARPU（每用戶平均收入）年增3.2%，連續35個月成長；行動月租型離網率維持0.36%，持續保持電信業最低。

中華電信針對行動、影視、漫遊等3大業務祭出春季促案，即日起至4月15日推出「女神精采Let’s購」活動，申辦5G月繳新台幣1399元，租期48個月，三星旗艦新機Galaxy S24 （8GB/256GB）可0元帶回家，果粉月繳1399元，租期30個月即可以優惠價2萬4800元入手白色iPhone 15 Pro 256GB；另搭配指定方案，可將多款熱銷家電帶回家。

瞄準提供居家、出國多元需求，中華電同步推出Hami Video電視館、影劇館+「影視雙享包」每月最低月付188元，中華電回饋每月最高8GB行動上網量；申辦KKBOX、Hami書城等加值服務，每月100元起，再贈最高Hami Point 300點或每月4GB行動上網量。

疫情後跨境旅遊需求蓬勃，中華電針對漫遊推出加量不加價優惠，春遊限定的日本漫遊上網方案8天6GB共488元；針對中、港、澳10天4GB優惠價368元。

截至2月底，中華電信行動通信總客戶數達1323.7萬戶；其中，090月租型客戶數年增1.5%，已連續38個月成長；光世代寬頻用戶數為381.3萬戶；其中，高速用戶因「速在必行」方案吸引，300Mbps以上客戶達133.4萬戶；MOD客戶數則達205.6萬戶。

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此外，世界行動通訊大會（MWC）先前在西班牙巴塞隆納舉行，中華電信於會中雙獲國際測速機構SPEEDTEST與OPENSIGNAL多項評比冠軍，包括獨獲SPEEDTEST「連續六年台灣最廣行動涵蓋及最快網速冠軍」、「連續三年台灣5G行動最快網速冠軍」，並獲OPENSIGNAL 認證為「5G下載和上傳體驗冠軍」、「5G遊戲和即時影音體驗冠軍」、「涵蓋體驗冠軍」及「5G涵蓋體驗冠軍」。道。

中華電期待，透過網速「硬實力」能帶動用戶數增加以及ARPU成長。（編輯：蘇志宗）1130313