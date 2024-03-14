業務員代收現金保費上限擬降至5萬以下 上半年定案

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（中央社記者謝方娪台北14日電）為降低業務員挪用客戶保費可能性，金管會研議調整保險業務員可代收現金保費上限，自現行新台幣5萬元再往下調降，調降額度目前還在研議中，修正草案預計今年上半年出爐。

現行「保險業授權代收保險費應注意事項」規定，保險業務員代收現金保費，單張保單當期保費以5萬元為上限。目前多數壽險公司已盡量不再授權業務員可代收現金保費，但少數壽險公司考量保戶習慣，仍有開放業務員可代收現金保費。

金管會保險局副局長蔡火炎今天在例行記者會說明，金管會正在研議調降保險業務員可代收現金保費上限，修正草案預計今年上半年出爐，待草案出爐後，會再找壽險公會與業者討論。

蔡火炎指出，保險公司已提供多元繳保費管道，保戶可利用金融機構帳戶自動轉帳扣款、信用卡授權扣款或直接匯款至保險公司帳戶等方式繳保費，且部分保險公司對申請透過金融機構帳戶自動轉帳扣款繳交保費的保單會提供保費折扣，鼓勵保戶選擇採自動扣款繳費。

蔡火炎表示，保戶利用自動扣款繳保費，除了不必擔心忘記繳費造成保單停效，還可獲得折減保費優惠，保戶若要申請自動轉帳扣款，可透過親臨保險公司服務據點、請求安排專人服務、郵寄、或利用網路保險服務等方式向保險公司提出申辦。

若保戶以信用卡、銀行帳戶扣繳保費，應注意授權書上資料填寫正確性，授權人簽名處應由授權人親自簽名。依「保險法」規定，利害關係人得代要保人交付保費，若以非要保人本人的信用卡或銀行帳戶扣繳保費，應先向保險公司了解應提供的關係證明文件，以避免衍生爭議。

蔡火炎呼籲，保戶應避免將保費匯入保險公司以外帳戶或將現金交由他人代繳，以確保保單效力，維護自身權益；若發現保單有異常情形，請直接聯繫保險公司確認保單繳費狀況是否正常、保單是否仍然有效，由保險公司即時處理。

他也強調，保險業授權業務員代收保費前，應將控管機制納入內控及稽核制度並定期查核，且應負授權人責任，保障金融消費者權益。

另一方面，為強化對分紅保單管理，金管會研擬「人身保險業辦理分紅人壽保險商品業務應注意事項」草案，包括資訊揭露研擬不再需要揭露高分紅，僅需揭露中分紅及低分紅，另將新增揭露分紅實現率等，並在今天找壽險公會開會討論。

蔡火炎表示，金管會將從商品設計、資訊揭露及銷售行為3面向強化監理，今天與業者充分交換意見，主要監理方向與業者有共識，主要是文字或表達方式酌修；至於有業者對商品設計有其他想法，已請壽險公會攜回研議後，再提供建議給保險局。

蔡火炎提到，金管會參考業者意見調整草案後，後續會辦理法規預告，預計今年6月可完成修正、定案發布。（編輯：潘羿菁）1130314