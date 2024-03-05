籌資管道更多元 保險業設SPV發債上半年將鬆綁

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（中央社記者謝方娪台北5日電）考量國內債市胃納有限，為增加保險業籌資管道，金管會將修正法規，開放保險業透過設立SPV在海外發債籌資，投資SPV的資本金及透過SPV發債募得資金，均會併計海外投資限額管控，最高不得超過可運用資金的45%。

國內保險業2026年將接軌TW-ICS（台版新一代清償能力指標），考量保險業強化資本需求及國內債券市場胃納有限，金管會在今年1月新春記者會預告政策利多，預計首季修正發布「保險公司發行資本性質債券應注意事項」，開放保險業透過設立SPV（特殊目的公司）海外發債籌資。

金管會保險局副局長蔡火炎今天在例行記者會說明，為增加保險業強化資本籌資管道，金管會將發布修正「保險公司發行具資本性質債券應注意事項」，再進一步修正「保險業辦理國外投資管理辦法」，預計今年上半年完成。待法規完備後，業者即可遞件，今年有機會看見首案。

蔡火炎說明，金管會研擬修正法規將SPV列入國外保險相關事業範圍內，開放保險業得透過成立特定目的國外籌資事業（SPV國外籌資事業），在國外發行具資本性質債券，並得對此資本性質債券提供保證。

蔡火炎指出，保險業設立海外SPV，必須向金管會申請核准，保險業透過設立SPV的發債額度，同樣要向金管會申請核准。

金管會規劃，保險業設立SPV投入的資本金及透過設立SPV發債募得資金，均須計入保險業海外投資限額內，即最高不得超過可運用資金的45%。透過SPV發債募得的資金運用須依國外投資管理辦法資金運用項目、信用評等、限額等規定，並須交付保管機構保管，並應適用投後管理的內控機制要求。

蔡火炎說明，SPV既然屬於國外保險相關事業，保險業出資的資本金理應計入國外投資額度管控，透過設立SPV發債募得的資金要與保險業資金併計管理，自然也要併計國外投資限額。

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現行保險業投資海外不動產，多是透過設立SPV去持有，蔡火炎表示，SPV為特定目的公司，先前保險業為投資海外不動產設立的SPV自然不可挪為海外發債用途，若保險業有意透過SPV在海外發債，必須申請新設以發債為目的的SPV。金管會並無訂定SPV資本額門檻，由有意申請的業者自行規劃適當額度遞件。

根據金管會資料，目前有4家壽險公司海外投資最高限額獲准達45%，5家壽險公司獲准海外投資限額落在41%至44%，9家壽險公司獲准海外投資限額為36%至40%，3家壽險公司獲准海外投資限額落在35%以下。（編輯：楊蘭軒）1130305