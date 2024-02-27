美元雙率雙升挫買氣 2023年外幣保單新保費年減36%

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（中央社記者謝方娪台北27日電）在美國雙率雙升下，2023年壽險業外幣保單買氣低迷，全年外幣保單新契約保費收入折合新台幣僅2637.52億元，年減36%，貢獻整體新契約保費收入比重僅39.29%，下探近5年同期新低。

金管會今天公布，2023年壽險業外幣保單新契約保費收入折合約新台幣2637.52億元，年減36%。其中，外幣投資型保單折合約新台幣620.72億元，年減51%；外幣傳統型保單折合約新台幣2016.8億元，年減29%。

外幣保單主要分為美元、澳幣及人民幣計價3種幣別，其中以美元保單為大宗。

2023年美元保單新契約保費收入為80.5億美元，年減39%。其中，美元投資型保單為16.18億美元，年減59%；美元傳統型保單為64.32億美元，年減3成。

人民幣保單2023年新契約保費收入僅人民幣1.04億元，年減59%。其中，人民幣投資型保單新契約保費收入降至人民幣0.86億元，年減62%；人民幣傳統型保單僅人民幣0.18億元，年減25%。

金管會保險局副局長蔡火炎坦言，主因美國聯準會（Fed）升息及美元走強，影響美元投資型保單及傳統型保單買氣；另因中國經濟表現不佳，影響人民幣投資型保單銷售，而人民幣兌新台幣相對升值，也降低消費者購買人民幣傳統型保單意願。

對比美元及人民幣保單銷售慘淡，澳幣保單一支獨秀，業績呈強勁正成長，2023年澳幣保單新契約保費收入為6.13億澳元，年增2.16倍。其中，澳幣投資型保單達5.32億澳元，年增3.43倍；澳幣傳統型保單達0.81億澳元，年增9%。

蔡火炎分析，因消費者預期澳洲經濟會好轉，對澳幣投資型及傳統型保單買氣均有提振效應。

展望今年外幣保單市場，是否可能因美國有望降息促動外幣傳統型保單買氣，蔡火炎認為，目前尚不確定降息時間及幅度，以利變型保單為例，即使美國降息，還是要看公司宣告利率政策，而買氣受匯率影響程度可能會更直接。

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外幣投資型保單方面，蔡火炎提到，2023年銷售不佳，與美國升息有關，若今年降息，應屬於相對正面的因素；但重點還是要看市場狀況，並要留意一旦降息，對匯率是否有連動影響等。

蔡火炎提醒，外幣保單保費、保險給付、保險單借款、費用等款項收付幣別皆為外幣，消費者購買時應特別注意匯率風險，因匯率變化難以預測，受益人未來領取保險金時有可能因保單計價的外幣貶值，導致結購為新台幣後產生匯損。（編輯：張良知）1130227