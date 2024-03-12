金管會14日研商分紅保單監理規範 違規最重罰1200萬

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（中央社記者謝方娪台北12日電）分紅保單睽違10餘年再掀市場熱度，金管會預定14日找壽險公會開會，預計從商品設計、資訊揭露及銷售行為規範3面向強化監理分紅保單，未來若壽險公司違規，將可處新台幣60萬元至1200萬元不等罰鍰。

國內長年來僅保誠人壽1家銷售分紅保單，2023年富邦人壽宣布重回分紅保單市場，為壽險市場投下震撼彈，同年12月法巴人壽跟進分紅保單熱潮，推出首張分紅保單，亦有其餘外商壽險公司正在觀望、評估中。

金管會保險局副局長蔡火炎今天在例行記者會說明，金管會研擬強化監理規範，主要是時隔多年有部分保險公司再次進軍分紅保單市場，相對利變型保單，市場對分紅保單較不熟悉，為健全保險業發展並維護保戶權益，金管會研擬「人身保險業辦理分紅人壽保險商品業務應注意事項」草案，強化分紅保單管理機制，預定14日邀壽險公會開會討論。

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據悉，金管會規劃從商品設計、資訊揭露及銷售行為規範3面向強化監理，其中，資訊揭露研擬不再需要揭露高分紅，僅需揭露中分紅及低分紅，另將新增揭露分紅實現率。蔡火炎表示，因14日會議將討論草案，根據業者意見不排除再進行調整，目前不對外說明草案版本。

不過，蔡火炎提到，草案有特別要求保險業必須將應注意事項內容納入內控作業處理程序，未來若保險業未依規定建立或落實執行內控，查證屬實後，金管會依規將可開罰60萬元至1200萬元不等。（編輯：林淑媛）1130312