愛爾達完成競拍 3/26創新板上市承銷價50元

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（中央社記者蘇思云台北15日電）新媒體業者愛爾達今天完成上市前公開承銷的競價拍賣，得標加權平均價格為每股新台幣74.46元，競價拍賣超額認購比率為6.05倍。愛爾達預計3月26日在創新板掛牌上市，承銷價格為50元。

愛爾達今天發布新聞稿，由宏遠證券主辦承銷的愛爾達創新板初次上市普通股股票競價拍賣承銷作業，上午10時在證交所完成電腦開標作業，本次辦理競價拍賣1350張，最低得標價格為每股新台幣71.25元，最高得標價格為每股98.40元，得標加權平均價格為每股新台幣74.46元。

愛爾達今天辦理完成上市前公開承銷的競價拍賣，得標加權平均價格為每股新台幣74.46元，參與投標的合格投標數量共計8164張，競價拍賣超額認購比率為6.05倍。

愛爾達表示，主要朝向新媒體轉播技術領域發展，並以體育賽事為主，影劇節目為輔的雙引擎模式作為營運策略，打造台灣第一的運動轉播大平台。愛爾達跟策略夥伴中華電信合作，提供體育及影視內容在Hami Video OTT平台上架，並自行開發ELTA.TV深耕喜愛體育賽事的愛爾達OTT會員，持續爭取知名體育賽事的獨家轉播權。

愛爾達2023年稅前淨利為1.72億元，年成長130%，每股稅後盈餘達5.98元，為最近5年新高，愛爾達今年前2月累積營業收入較去年同期成長7.58%，持續穩定成長。今年7月將迎接巴黎奧運，愛爾達已連續4屆取得台灣獨家轉播總代理權，將攜手中華電信轉播巴黎奧運。（編輯：林淑媛）1130315