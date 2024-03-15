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台積電除息前夕重挫31元 外資棄息賣超1.85萬張

2024/3/15 17:02（3/15 17:11 更新）
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台積電2023年第3季現金股利將於3月18日除息。（中央社檔案照片）
台積電2023年第3季現金股利將於3月18日除息。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹15日電）台積電2023年第3季現金股利將於3月18日除息，外資今天賣超1萬8596張，衝擊台積電股價重挫31元，收在753元，單日市值縮水逾新台幣8000億元。

台積電2023年第3季每股現金股利新台幣3.49978969元，總金額907.62億元，除息交易日為2024年3月18日，股利將於4月11日發放。

據統計，台積電自2019年起改採每季配息，18次除息皆順利完成填息；其中，13次在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。

台積電今天在除息前夕股價表現疲弱，開低走低，盤中在763至777元區間震盪，尾盤爆出3萬多張大量，股價進一步下殺至753元，重挫31元，市值縮水8038億元，滑落至19.52兆元，影響大盤252點。

外資今天賣超台積電1萬8596張，投信賣超1935張，棄息賣壓湧現，反觀自營商買超台積電1504張。盤中零股交易熱絡，成交232萬8409股，較14日大增2.74倍，成交金額17.89億元，也增加2.7倍。（編輯：林淑媛）1130315

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