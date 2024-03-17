生成式AI趨勢難擋 經部鎖定紡織、工具機2大產業導入

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（中央社記者劉千綾台北17日電）生成式AI蔚為趨勢，更與產業競爭力密不可分，經濟部今年聚焦紡織、工具機2大產業，規劃建立產業先期示範案例，將結合公協會量能，協助產業導入生成式AI，提升研發、推銷量能及企業營運效率。

聊天機器人ChatGPT於2022年問世後，生成式AI（人工智慧）應用百花齊放，業界也呼籲要加速導入AI應用速度，避免在AI趨勢下，因應用落後而喪失產業競爭力。

由於產業在AI技術興起面臨轉型升級壓力，經濟部主責推動「產業AI化」，也就是在系統、軟體業者開發AI訓練模型及演算法後，協助將AI應用擴散到公協會、產業端，運用在製程、行銷及服務等階段。

經濟部產業發展署表示，今年聚焦紡織、工具機2大產業，整合法人、公協會和系統服務商等能量，建立產業先期示範案例，期盼明年再擴大應用產業別。

根據經濟部統計，國際機能性布料的70%來自台灣，顯示台灣紡織產業在全球供應鏈中扮演關鍵角色。

經濟部官員說明，生成式AI驚人之處在於業者丟入研發資料和成果訓練後，生成式AI可以幫忙產出規格設計更佳的產品、更有效率的解決方案，有助大幅提升企業營運效率。

舉例來說，紡織產業的業務人員銷售上千種的機能性布料，須與客戶、設計師來回討論指定的布款，若透過導入生成式AI強大的學習和分析能力，未來可節省寄送布料和溝通過程所需時間，也能大幅提高準確度，以符合客戶要求。

經濟部官員表示，製程過程中仍有部分須依賴老師傅的經驗傳承，或是藉由分辨式AI學習如何辨別情境和應對；生成式AI則可成為研發、行銷過程的助力，做出更有效率、甚至沒有人想過的方案和建議。

此外，產創條例第10條之1的投資抵減租稅優惠今年底將落日，除了原本的智慧機械、5G通訊系統等，因應AI科技應用需求增加，經濟部也規劃將生成式AI、低碳設備投資以及IC設計軟體等納入適用條件。（編輯：林淑媛）1130317