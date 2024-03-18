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台積電填息盤堅 台股漲逾百點重登19800點

2024/3/18 11:22（3/18 11:29 更新）
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台股18日中場指數突破19800點，上漲約120點。（中央社檔案照片）
台股18日中場指數突破19800點，上漲約120點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾仁凱台北18日電）台股在台積電開盤再度上演「秒填息」，加上AI族群走揚下，指數開高震盪走高，中場指數突破19800點，上漲約120點。

台積電股價早盤填息後試圖重返10日均線762元，盤中股價最高上漲13元，衝上763元，率領台股盤中上漲逾百點。至10時30分，台股指數19790.34點，上漲107.84點，成交值新台幣2139億元。

上週展開補漲走勢的鴻海今天股價持穩，盤中最高上漲 2元至134元，逼近2021年3月底寫下的前波高點134.5元。散熱族群今天包括雙鴻、奇鋐、健策等呈現反彈，反映市場對輝達（NVIDIA）GTC大會AI晶片發表的期待。

統一投顧分析，台股目前在2萬點附近高檔震盪，觀察大盤沿著5日均線緩步走高，多頭氣勢仍強，不過個股表現差異大；其中，高股息ETF未來1個月內將有上千億元資金進場，挹注籌碼面，看好指數仍偏多，盤面資金聚焦AI、節能、重電、高股息ETF等概念股。（編輯：張良知）1130318

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