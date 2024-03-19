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鐳洋衛星展秀4大亮點 推全系統動態通訊

2024/3/19 21:13
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（中央社記者潘智義台北19日電）2024年美國華盛頓衛星展登場，鐳洋科技今天表示，將展示從地球到太空的4大亮點，包含主動式陣列天線、衛星通訊地面設備、立方衛星組裝整合和測試服務等。

太空衛星展（Satellite 2024）於3月19至21日在美國華盛頓舉行，鐳洋科技今天發布新聞稿指出，已連續4年參加華盛頓衛星展，除上述亮點之外，還有與工研院聯合展示衛星通聯非地面網路通訊（Non-Terrestrial Networks）最新技術。

鐳洋科技董事長王奕翔表示，如何解決低軌衛星移動快速並精準接收衛星波束訊號，是一大挑戰。鐳洋科技藉由自身陣列天線射頻技術優勢，攜手工研院聯合展示低軌衛星通訊全系統動態通訊，其獨家研發的追星技術，可突破地面通訊設備的連續收訊角度，獲得最佳的通訊品質。

鐳洋科技此次所展示陣列天線，可滿足從地球到太空、從低軌道到高軌道衛星等不同場景下的衛星通信需求，陣列天線模組可同時應用地面以及太空設備，讓高速穩定的衛星影像通訊不再是框架。

同時，鐳洋最新產品「衛星通訊地面設備戰術背包」，成功整合陣列天線模組，打造符合移動通訊或靜態通訊等使用情境，可應用於各種陸上緊急衛星通訊設備中。

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鐳洋也於本次展覽中參與「台灣太空館Taiwan Space Pavilion」的展出，首次展示由國家太空中心（TASA）指導的立方衛星成果和衛星通訊酬載技術，包含衛星通訊酬載、星用天線等。

扎根於組裝3U及8U立方衛星的經驗，鐳洋提出立方衛星組裝整合和測試服務，結合2023年與中央大學所成立的太空研發實驗室，提供更有效率的組裝整測方案，並擁有不間斷的低軌立方衛星無線通訊技術。（編輯：楊蘭軒）1130319

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