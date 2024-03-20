看準泰國文創商機 貿協率業者參加生活美學展

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（中央社記者呂欣憓曼谷20日專電）曼谷生活美學展今天開始到24日在曼谷登場，看準泰國文創產業的發展前景，外貿協會首度組團率領24家台灣文創業者參展，希望增加台灣文創品牌知名度，讓業者拓展海外商機。

為協助業者探索東南亞文創商機，經濟部國際貿易署委託外貿協會組團參加在泰國舉辦的2024年曼谷生活美學展（Style Bangkok），建置台灣館展示24家台灣文創業者的產品。

今天是展覽的第一天，貿協在台灣館辦理新品發表會，業者產品的範圍包含原創文具設計、精美設計餐具、智能家居解決方案以及家庭照護產品，希望藉此提升台灣商品的國際市場知名度，掌握泰國拓展商機。

外貿協會服務業推廣中心組長郝代源指出，泰國政府大力扶植文創產業，曼谷也是文創之都，今年是貿協首度組團參加曼谷生活美學展，希望吸引泰國或是國際買主，讓台灣業者獲得更多訂單，拓展海外市場。

業者團團長、派博國際品牌創意總監許源派表示，台灣館展現出台灣業者的動能，泰國經濟發展快速，觀光客持續增加，禮品市場會比較活絡，大家都希望透過這次展覽，找到經銷商或代理商。

貿協指出，泰國經濟在2024年仍在緩慢復甦，預計GDP增長可達3.8%。泰國的旅遊業為經濟成長主要來源，近年來由於政府支持，當地文創產業更是蓬勃發展，是亞洲最重要的文創產業樞紐之一。

貿協希望藉展覽拓展商機，也協助業者參訪曼谷的藝術中心、博物館和購物中心，讓業者更瞭解泰國市場，以掌握泰國文創商品售價及消費者偏好等市場資訊。（編輯：高照芬）1130320

曼谷生活美學展20日開始到24日在曼谷登場，外貿協會首度組團，率領24家台灣文創業者參展。圖為台灣口罩大廠中衛展示歷年來生產過的口罩。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年3月20日