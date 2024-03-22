看好聯貸商機 樂天銀第3季後盼提升存放比到近5成

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（中央社記者蘇思云台北22日電）純網銀樂天銀行開業3年多，目前存放比約28%。樂天銀董事長王東和今天表示，存放比目前仍較偏低，已進行許多優化調整，並看好聯貸案參貸業務發展，今年第3季後存放比有機會提高到接近5成。

國票金今天下午舉行實體法人說明會，外界關注轉投資純網銀樂天銀營運狀況。

國票金主管表示，樂天銀目前除了強化跟國票金集團合作外，也持續跟外部公司策略結盟，今年1月跟icash Pay、2月跟悠遊付合作對外上線，提高帳戶使用率。業務拓展上，主要跟隨金管會開放腳步，避免資源投入太早、效益恐不佳。

進一步觀察財務數據，截至今年2月底，樂天銀淨值為80.67億元，存款、放款餘額分別為236億元與67億元，戶數來到21.3萬戶。

國票金指出，樂天銀目前存放款業務上，也推出不同存款專案，個人信貸持續成長，未來希望重點項目在法金業務。國票金本身具備法人金融業務優勢，樂天銀今年1月也已經取得聯貸案參貸試辦業務的核准，授信流程比較單純，有利快速提升存放比，盼加速損益兩平時程。

媒體關注樂天銀目前存放比約28.3%，如何提升存放比，以及目前產品數量較少，會不會無法滿足客戶需求等。

樂天銀董事長王東和表示，樂天銀存放比目前偏低，也進行許多優化調整，感謝國際票券提供很好的聯貸案件，讓樂天銀有機會參貸，看好相關業務發展，預期今年第3季後存放比有機會接近5成。目前已有幾個案件在看，包括基礎建設、房地產開發類型都有。

王東和指出，樂天銀經營比較謹慎，希望透過損益可控方式，逐漸拓展更多業務，包括房貸、外匯、甚至理財業務，都在規劃中，也有跟金管會提出申請法人金融相關試辦計畫。此外，也有跟母公司國票證券討論合作，未來獲客、如何方便客戶購買證券都有洽談。

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國票金董事長魏啓林表示，樂天銀開業時，原本瞄準台灣哈日族，不過當時碰到疫情，因此延後相關計畫。日本樂天銀行在日本是消金、企金業務全部開放，台灣目前純網銀企金業務還沒完全開放，日本合資方認為銀行沒有企金業務都會賠錢，因此在樂天銀經營上採謹慎策略。

魏啓林指出，今年是金管會突破的一年，對3家純網銀都是福音，預期未來逐步開放法金業務，放款將逐漸上升。（編輯：楊凱翔）1130322