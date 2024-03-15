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國票金租賃首屆董事長 蘇松輝擔任

2024/3/15 19:55
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（中央社記者蘇思云台北15日電）國票金去年向金管會申請在台灣新設立租賃子公司，已獲得金管會核准。國票金今天發布重大訊息，國票金租賃公司第1屆董監事名單出爐，並選任第1屆董事長，由國旺國際融資租賃董事長蘇松輝擔任。

國票金去年向金管會申請在台灣設立租賃公司，作為國票金控下新的子公司，以拓展國內租賃業務，發揮集團綜合效益。國票金今天發布重大訊息，國票金租賃第一屆董事會選任董事長，通過由國旺國際融資租賃董事長蘇松輝擔任，新任日期今天生效。

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國票金也公布租賃公司共有5席董事跟1席監察人，法人董事代表人包含蘇松輝、國際票券金融公司副總經理王世熙、國際票券金融公司副總經理徐啟誠、國際票券金融公司協理朱耀華、國旺國際融資租賃有限公司董事李憲宗。法人監察人代表為國旺國際融資租賃有限公司監事黃朝泰。

國票金表示，金管會已核准設立子公司國票金租賃，後續還要向經濟部申請設立登記。票券業的主要客戶為中大型成熟客戶，希望租賃公司的平台，可以對國票授信客戶資源及綠能融資業務來延伸發展，租賃公司業務操作較為彈性，可提供多元靈活融資服務給中小型企業。（編輯：楊凱翔）1130315

#金管會
#國票金
#蘇松輝
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