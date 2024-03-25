受惠AI浪潮 全新今年營運拚雙位數成長

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（中央社記者曾仁凱台北25日電）砷化鎵（GaAs）上游磊晶廠全新受惠AI浪潮，帶動數據中心的高速傳輸需求，光纖取代現有銅線的「銅轉光」進展順利，全新2023年初取得微軟400G VCSEL Epi認證，今年底將開始貢獻營收，看好未來2至3年將倍數成長。

全新順勢上調2024年數據中心整體營收預估，從原本2.5億元上修至3億元。全新董事長陳建良樂觀展望，全新今年整體營運力拚雙位數成長。

陳建良分析，AI浪潮對於全新的營運幫助是全面性，砷化鎵半導體最大的終端應用是手機射頻模組中的PA（功率放大器），去年因智慧型手機市場清庫存，整體大環境相當辛苦，但接下來AI手機興起，有機會帶動一波換機潮，而且這些都是高階手機。

在數據中心的應用，全新的光電子事業雙箭頭正蓄勢待發，在接收端部分，由於AI急速成長，數據中心短距、中長距800G高速傳輸線的PD Epi需求強勁，動能延續到2024年，客戶不僅上修需求，且能見度已經看到2025上半年。另外全新的1.6T產品也已通過美系終端客戶認證，預估2025年開始放量。

至於在發射端，「銅轉光」趨勢下，全新已獲得微軟400G VCSEL Epi認證，今年開始帶進營收貢獻，公司也持續朝向更先進的800G研發邁進。

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全新總經理黃朝興回顧，2023年是驚險的一年，大家狀況都不是很好。由於智慧型手機市場陷入庫存整理，包括穩懋、宏捷科等全新下游的PA大客戶，去年營運都出現衰退，全新勉力守住營收成長，公司去年營收26.94億元，年增3%，稅後純益4.5億元，比2022年下滑17%，換算每股純益2.43元。

展望今年，黃朝興觀察手機市場庫存已回歸正常，市場預估2024年全球手機出貨量會有低個位數成長，相較去年下滑3.2%，重回成長軌道；另外新一代無線網路技術WiFi 7進入商用時程：WiFi 7路由器去年下半年已經開始交貨，預估2024年下半年手機也有望搭載WiFi 7，將對業績帶來幫助。（編輯：張均懋）1130325