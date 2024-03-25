外資上週賣超363.77億元 倒貨長榮航6.06萬張

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（中央社記者曾仁凱台北25日電）據證交所最新統計，外資上週自集中市場賣超新台幣363.77億元，連續第2週站在賣方，賣超張數最高為長榮航，賣超6.06萬張，長榮外資賣超第3名。

累積今年以來（統計至3月22日），外資在集中市場仍買超1821.86億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值27兆8046億元，占全體上市股票市值的43.26%。

就個股部分，上週外資在集中市場賣超前3名個股，分別為長榮航遭砍6萬600張，宏碁5萬9170張，和長榮的5萬5473張。

由於海運景氣從先前疫情期間的絢爛逐漸歸於平淡，長榮董事會日前決議今年每股擬配發現金股息10元，遠低於去年配發現金股息70元，長榮慘淪外資提款機。

另外，國內ETF市場最近掀起「00940之亂」，元大台灣價值高息（00940）5天狂募資金高達1752億元，上週報備成立後開始建倉，長榮為其中頭號成分股。只是投信大買、外資卻狂賣，土洋對作引發吃豆腐的市場解讀。

至於外資上週在集中市場買超前3名，包括欣興3萬4738張，神達3萬2953張，和大亞的3萬2286張。（編輯：黃國倫）1130325