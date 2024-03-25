揚智拓展人機介面、ASIC新業務 拚本業轉盈

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（中央社記者張建中新竹25日電）揚智總經理陳嘉修今天表示，今年營運重點一方面固守機上盒晶片市場，另方面積極拓展OTT、人機介面及特殊應用晶片（ASIC）業務，將以本業轉盈為努力目標。

揚智下午舉行媒體交流會，陳嘉修說，去年機上盒市場庫存調整情況激烈，影響總營收降至新台幣14.45億元。不過，去年業績基期低，且客戶下單意願升高，預期今年業績可望回升。

陳嘉修表示，固守既有機上盒晶片市場是揚智今年營運重點之一，目前在巴西市場已成功接獲100萬套訂單，將於下半年開始交貨。

陳嘉修指出，揚智今年將積極拓展OTT中低階市場，並跨足人機介面及ASIC業務；其中，人機介面部分將切入電動腳踏車、電競伺服器、醫療及車用等市場。

他說，揚智擁有許多多媒體矽智財（IP），將搶攻ASIC市場，目前已打進電視顯示器控制晶片客戶，今年將有客戶委託設計（NRE）業績貢獻，後續計畫拓展微型投影機市場。

陳嘉修表示，今年OTT、人機介面及ASIC新業務可望貢獻10%營收，將為營運注入新動能，並以本業轉盈為努力目標。（編輯：蘇志宗）1130325