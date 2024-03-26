美股終場收黑 法人：台股短線震盪恐加大

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（中央社記者賴言曦台北26日電）美股漲勢出現疲弱現象，且美國科技大廠在歐洲面臨更嚴格的監管審查，美股4大指數25日收盤挫跌。法人分析，美國聯準會降息時程延後，國際股市面臨獲利了結賣壓，台股短線震盪恐加大，並將面臨業績檢驗期。

歐盟委員會對Alphabet、蘋果和Meta等美國科技大廠展開違規調查，美股漲勢轉弱，道瓊工業指數25日終場下跌162.26點或0.41%，收39313.64點，標準普爾指數下挫15.99點或0.31%，收5218.19點；那斯達克指數下跌44.35點或0.27%，收16384.47點，費城半導體指數下挫16.77點或0.34%，收4891.49點。

台股昨天走勢橫向區間震盪，在電子權值股及AI（人工智慧）概念股回檔下，終場下跌36.18點，收20192.25點，成交值新台幣3699.33億元，且根據統計，昨天台股成交值是2月27日以來單日低量。

法人分析，美國聯邦準備理事會（Fed）今年降息將落在6月甚至以後，相較先前預期5月前降息，國際股市將面臨獲利了結賣壓，預期台股短線震盪加大，並且面臨業績檢驗期，但中長期來看，台股基本面強勁。

觀察台股今天市場動態，包含東聯、國化、中化生、彰銀、全漢、弘凱、群益證、和潤企業、寬宏藝術、叡揚、美利達將召開法人說明會；信驊、宜鼎、耕興則將召開業績發表會。

ETF是近期市場熱門話題，ETF新兵中信上游半導體00941昨天在AI、日股等雙題材助攻下，盤中溢價幅度一度超過10%，尾盤溢價率仍高於9%。中信投信盤後發出預警，提醒投資人應特別注意溢價過大所產生的價格波動風險。（編輯：張均懋）1130326