信驊：伺服器需求回溫 首季營收持平全年將大幅成長

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（中央社記者張建中台北26日電）伺服器管理晶片廠信驊董事長林鴻明今天表示，伺服器需求回溫，第1季營運表現可望優於預期，將較去年第4季持平，第2季可望季增個位數百分比，全年營收應可較去年大幅成長。

信驊下午舉行法人說明會，林鴻明說，原先預估第1季營收可能較去年第4季減少個位數百分比，不過市場需求比預期好，一般伺服器訂單回籠，第1季業績表現可望較去年第4季持平，季營收約新台幣9.67億至10.26億元，毛利率約62.8%至64.3%。

林鴻明預估，第2季營收將較第1季增加個位數百分比，約10.58億至11.34億元，毛利率約64%至65.5%。全年營收應可較去年31.3億元大幅成長，不過難以回到前年52.1億元水準。

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林鴻明表示，今年遠端伺服器管理晶片（BMC）出貨量可望增加逾2成，其他產品出貨量則增加不到1成。超大規模企業的AI伺服器資本支出增加，且每台伺服器的BMC需求倍增，是BMC出貨成長一大動能。

他指出，超大規模企業今年AI伺服器資本支出金額將達770億美元，年增92.5%，帶動超大規模企業整體資本支出金額逼近2000億美元規模，年增超過2成水準。（編輯：楊凱翔）1130326