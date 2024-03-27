新台幣盤中貶破32元大關 收31.998元寫逾4個月新低

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）強勢美元壓境，日圓又帶頭領跌、貶向152，亞幣今天倒成一片，新台幣一度摜破32元整數大關，尾盤跌幅收斂，終場收在31.998元，仍重挫1.02角，寫逾4個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額放大至18.19億美元。

台股今天開高震盪，權值電子股台積電休息，軍工、營建及生技類股獲買單拉抬，鴻海集團股走揚，終場加權指數上漲73.63點，收在20200.12點。

台股繼續向前衝，新台幣匯率依舊低迷，今天開盤價為31.89元，一早反映美元強勢格局而走弱，跌破31.9元，隨著外資大舉匯出，匯價繼續貶破32元整數大關，午後跌幅擴大，最低觸及32.018元、重貶1.22角。

外匯交易員說明，外資今天積極匯出，加上日圓急貶、進逼152，均使新台幣承受貶值壓力，不過匯價站上32元後，出口商蜂湧而出、積極拋匯，央行尾盤順勢調節，終場得以收在31.998元，但既然盤中已經摸到32元，收盤價貶至32元是遲早的事。

中央銀行總裁楊金龍今天於立法院財委會備詢時，揭開近期股匯不同調的關鍵是「美元超強」，由於美國聯準會對降息策略審慎，市場預期降息的時間點不斷延後，美元指數相對強勢，不只新台幣，人民幣、日圓、韓元等亞幣也都貶值，新台幣貶幅還小於日圓、韓元。

外匯交易員分析，除非美國聯準會給出更明確的降息訊號，否則美國經濟數據表現不錯、美元偏強的情境下，新台幣很難走自己的路，短線應於31.8至32.2元的區間內偏弱整理，後續先看人民幣、日圓的走勢，如果亞幣能夠止跌回穩，應能適度提供新台幣匯價支撐力道。（編輯：黃國倫）1130327