經部：2月餐飲零售營收創同期新高 年增率可望續增

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（中央社記者羅元駿台北28日電）經濟部統計處今天發布當前經濟情勢概況，2月台灣出口年增1.3%，連續4個月正成長，受惠於人工智慧、高速運算與雲端資料服務等需求持續強勁；2月適逢春節假期影響，零售及餐飲業營業額同創歷年同期新高。

經濟部指出，零售及餐飲業受惠消暑、換季商機顯現，加上節假日等活動挹注，營業額年增率可望續呈增勢。

經濟部統計處發布當前經濟情勢概況指出，全球通膨壓力緩解，各國可望逐步降息，有助改善經濟前景，但高利率滯後效應、美中科技紛爭及地緣政治風險等因素，為經濟增添諸多不確定性，恐抑制全球經濟成長力道。

根據國際預測機構S&P Global最新於 3月15日的預測，今年全球經濟成長率2.6%，較上月增0.1個百分點。

國內經濟方面，統計處表示，2月出口金額314億美元，因逢春節工作天數較少，加以部分出貨及庫存回補提前至1月，但人工智慧等新興科技應用挹注下，出口仍較去年同月成長1.3%，連續4個月正成長，且以資通與視聽產品為出口成長主力。

民間消費方面，統計處表示，零售業累計1至2月營業額7693億元，年增4.3%，餐飲業累計1至2月營業額1884億元，年增5.7%，營業額雙創下歷年同期新高。主因受惠春節假期，年貨禮品、新車等買氣暢旺， 加上連假出遊、跨境旅遊人潮增加，挹注零售餐飲業營收成長。

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統計處表示，勞動市場尚屬穩定，2月失業率3.39%，較上月略增0.08個百分點，為近24年同月最低；隨庫存持續去化，統計至3月18日實施無薪假人數降至7288人，為2021年6月以來最低。

展望未來，歐美升息遞延效應持續影響終端需求，加上美中科技戰、地緣政治風險等不確定因素，恐干擾全球景氣及貿易擴張力道，惟高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用加速擴展，帶動國內伺服器、半導體等供應鏈需求，有助維繫出口、提高生產動能。（編輯：張均懋）1130328