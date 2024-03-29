張嘉淵：廣達每隔10年大轉變 AI醫療以人為本

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（中央社記者吳家豪台北29日電）代工廠廣達技術長張嘉淵今天表示，廣達每隔10年經歷一個大轉變，從個人電腦（PC）走到雲端運算，再到人工智慧（AI），很幸運都在浪頭上；雖然AI有很多定義，在醫療領域還是「以人為本」。

張嘉淵今天出席台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）75週年慶產業高峰論壇，以「AI賦能的未來數位健康時代」為主題進行演講。

他說，每個人對AI有很多不同的定義，幾十年來不斷變化，現在是把資料轉換成模型，用神經網路打造，某種程度上像是仿生學，需要更多運算能力和繪圖處理器（GPU）伺服器。

張嘉淵指出，廣達不只做代工，而是把客戶的想法變成真正產品。例如雲端有很多種，每一種雲端的資料中心設計架構都不一樣，台灣有很多軟體工程師，會設法轉換成最佳化設計。

張嘉淵表示，廣達在協同式機器人是全球第2大公司，獲得一系列獎項，花費許多時間了解未來時代的轉變，不斷引進新人才，因為企業必須隨著時代巨輪轉變，不單單在硬體上，也要走進以軟體和資料驅動的領域。

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他說，AI醫療是很大的典範轉移，需要資訊界和醫療界結合，是新的生態系，也需要各式各樣的人才，除了製作醫療器材，也要能把器材裡的資料拿出來，才有辦法形塑生態系。

張嘉淵強調，數據是未來主要「原料」，全球都在發展AI策略，很重要一部分是做好數據治理，把病人需要的照顧，在正確時間和正確位置傳給病人。廣達布局AI醫療，會指導使用者如何在數據湖中「釣魚」，而非直接提供魚，「我們在做的是AI農耕隊」，希望能幫助其他國家。（編輯：翟思嘉）1130329