網站流量成現金密碼 電商巨頭搶直播帶貨競爭白熱化

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（中央社記者何秀玲台北31日電）電商直播帶貨將進入戰國時代！電商平台富邦媒和東森2023年起力拚直播帶貨，分別打造「主題直播間」與直播電商「東森直播Channel 5」；網家則嘗試推出短影音。

分析師指出，台灣線上滲透率（銷售金額）去年成長率約11%，低於整體零售營收成長率，也低於韓、中、英美等國。看好今年台灣線上滲透成長率將向上，電商不但得強化直播業務，還要與直播業者爭食這塊大餅，因此今年直播帶貨市場會更白熱化。

富邦媒momo在2023年第3季啟動直播電商轉型工程，打造主題直播間，橫跨美妝、保健、服飾、綜合等，上線至今，平均每月觀看人次較上線前成長3倍。

富邦媒表示，今年直播鎖定具大規模製作需求的合作品牌，推出「品牌專場」直播間，momo將投入節目專業製作、串聯行銷資源，協助品牌能有專屬直播節目；今年也將攜手專業直播服務商，招募與培訓直播主，力拚讓momo直播電商挹注新動能。

無獨有偶，「東森直播Channel 5」在2023年10月開台，瞄準華人市場，以保健食品和美妝為主。東森總裁王令麟認為，直播客群不光是年輕人，而是45歲以上青壯年，因有線電視的觀眾轉移至直播市場，「電視沒有互動，直播可以，還可以線上提出意見，自媒體時代來了」。

2023年東森直播營收高達近新台幣10億元，今年也希望再創高峰；近期東森直播選在東森廣場台北車站，舉辦直播帶貨活動，找來藝人吳宗憲、啦啦隊女神林襄等人炒熱氣氛，東森表示，僅短短3小時，業績直接飆破新台幣600萬元大關，顯見網紅直播帶貨魅力。

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對於直播產業，PChome指出，正密切觀察業界朝網站流量變現的發展，未來不排除任何可能性。目前持續嘗試推進短影音，例如近期和LG品牌合作的蒸氣電子衣櫥的IG reels短影觀看數，即突破百萬人觀看。

2021年來台搶攻電商市場的韓國最大電商酷澎，2023年起打價格戰，企圖搶占台灣電商灘頭堡，強項商品為韓國食品和美妝等，提供「火箭跨境」配送；甚至有不少台灣本地商品都比台灣電商便宜，雖未推出直播帶貨，但經營模式已引起台灣電商高度關注。（編輯：林淑媛）1130331