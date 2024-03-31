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拒提供驗證清單？資安院：未參與無人機資安檢測

2024/3/31 22:45
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（中央社記者謝方娪台北31日電）媒體報導，有三級機關曾詢問資安院，希望有通過驗證的無人機產品正面表列，卻遭拒絕。資安院今天澄清，並無參與無人機資安檢測，因此無驗證合格清單。

媒體報導，因「去紅化」無限上綱，台灣陷入無人機空窗期，有三級機關2023年為此詢問數位部國家資通安全研究院，到底哪家公司無人機產品通過驗證，希望有正面表列，但資安院要求自行釐清。

資安院今天晚間對此澄清，無人機資安檢測是由電信技術中心聯合民間實驗機構建立聯合實驗室，資安院非參加機構，資安院也沒有收到報載所謂三級機關洽詢的相關函文。

資安院說明，資安院法定職掌事項為研發資通安全科技，推動資通安全技術應用；協助規劃及推動國家資通安全防護機制；協助政府機關及關鍵基礎設施資通安全應變處置與防護等。

資安院澄清，因並無執行及提供無人機製造商資安成熟度、安全設計開發查驗及無人機產品軟硬體及通訊系統安全等檢測服務，因此未有無人機產品驗證合格清單。

資安院表示，今後將持續依數位部整體資安政策及目標，持續協助資通安全署執行推動政府機關及關鍵基礎設施強化資安管理及防護工作，與數位部、資安署及公私部門共同守護台灣資安。（編輯：楊凱翔）1130331

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