助花蓮受災國有地承租人 財部端租金減免等3措施

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（中央社記者張璦台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，全台各地強烈有感，花蓮災情最為慘重。財政部國產署表示，會協助花蓮地區地震受災的國有地承租人，辦理租金減免及重建家園等相關3大措施。

花蓮東部外海上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，全台各地強烈有感。截至下午2時止，全國災損傷亡共4死、711傷、77受困，災情累計達1103件。花蓮災情最慘重，蘇花公路落石砸中車輛造成傷亡，並有2棟大樓嚴重傾斜，警消全力搜救中。

財政部國產署表示，花蓮地震造成災害，為協助該地區國有土地受災承租戶儘速重建家園，對於地震造成國有土地上房屋毀損、不堪使用或居住者，已責成所屬北區分署花蓮辦事處主動採行3大措施。

國產署指出，首先，主動造具出租清冊，送災害防救機關查明房屋受損情形，據以辦理國有基地租金減免事宜；第2，國有基地承租戶有災後修復地上房屋需要，即核發土地使用權同意書協助辦理；第3，暫緩辦理災區的承租戶欠租催繳及占用戶使用補償金追收作業。

國產署進一步表示，若花蓮地區國有土地受災承租戶對租金減免或家園重建有不明瞭的地方，可向國產署北區分署花蓮辦事處查詢，或撥打國產署免費服務電話0800-357-666。

至於其他地區如有地震造成國有土地上房屋毀損、不堪使用或居住者，國產署指出，也可就近洽國產署所屬分署、辦事處詢問。（編輯：楊蘭軒）1130403