美國降息幅度堪憂加上台灣地震 亞洲股市走跌

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（中央社香港3日綜合外電報導）亞洲股市今天走跌，投資人越來越懷疑美國聯準會今年降息幅度是否會符合預期，同時台灣花蓮的地震加深了悲觀情緒。

法新社報導，由於市場樂觀地認為，隨著通貨膨脹率朝官方設定的2%目標回落，美國聯邦準備理事會（US Federal Reserve, Fed）將在今年開始放寬貨幣政策，投資人幾個月來一直推高股市。

但是，包括通膨、工廠活動和就業等一系列指標的數據超出預期，對市場期望造成沉重打擊，期待開始逐漸降低。

市場今年初預期聯準會2024年將6度降息，後來已慢慢減少到3次，有些人現在擔心聯準會的降息次數可能少於這個數字。

兩名聯準會官員昨天說，他們仍認為今年有3次降息，但並不急於採取行動。

道瓊工業指數和標準普爾500指數屢創新高後，獲利回吐造成華爾街股市下跌，也讓亞洲股市面臨困境。

東京股市下跌約1%，香港、雪梨、首爾和馬尼拉股市的跌幅更大。上海、新加坡、威靈頓和雅加達股市也走弱。

台灣東海岸附近發生芮氏規模7.2地震後，台北股市下跌，地震增加這個區域的不確定性，儘管海嘯威脅解除讓人鬆了一口氣。

台積電股價下跌超過1%，聯電下跌近1%。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1130403