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英特爾代工業務虧損持續惡化 落後台積電差距擴大

2024/4/4 02:06
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（中央社加州聖克拉拉3日綜合外電報導）路透社分析，美國晶片大廠英特爾（Intel）代工業務虧損持續惡化，今天盤中股價下跌近7%，顯示英特爾可能需要數年時間，才能趕上競爭對手台積電的盈利能力。

路透社報導，英特爾昨天晚間披露，旗下製造部門2023年的營運虧損達70億美元，比前一年的52億美元更形惡化。據報導，英特爾如果持續虧損，其市值損失將超過120億美元。

英特爾已斥資數以十億計美元，欲從台積電奪回先進晶片製造商主導地位，台積電目前是全球最大晶圓代工業者。

此外，英特爾還斥資1000億美元，在美國4個州建廠和擴廠，部分資金來自美國「晶片法案」（CHIPS Act）。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）表示，2024年將是該公司晶片製造業務虧損最嚴重的一年，預計2027年左右達到損益平衡。

英特爾預計，到2030年，其代工業務毛利率將達到40% 左右，但仍落後於台積電2023年第4季的53%毛利率。

在2023年第4季，台積電合併營收約6255億新台幣（約195.2億美元），也遠高於英特爾代工部門2023年189億美元營收。

市場分析調查公司Couterpoint Research分析師夏瑪（Parv Sharma）表示：「產業龍頭的地理和人才優勢，以及他們已建立的一級客戶名單，動搖了投資人對英特爾代工前景的信心。」（譯者：陳正健）1130404

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